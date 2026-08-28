Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2026 14:07

В Кольчугино бизнесмен осужден за торговлю контрафактными сигаретами

Во Владимирской области предпринимателя уличили в торговле контрафактом
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского округа утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, обвиняемому по которому проходит местный предприниматель. Его обвиняют в приобретении, перевозке и хранении в целях сбыта не маркированной табачной продукции в особо крупном размере.

По версии следствия, бизнесмен занимается продажей продуктов, и ради повышения доходов на одном из рынков другого региона закупил оптовую партию контрафактных сигарет. Их он привез в Кольчугино и разместил у себя в магазине для дальнейшей продажи, однако в мае текущего года у него изъяли более 6000 пачек нелегальных сигарет, общую стоимость которых эксперты оценили в 1 миллион рублей.

Кстати, ранее этого же предпринимателя уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кольчугинский городской суд.