В Кольчугино бизнесмен осужден за торговлю контрафактными сигаретами

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского округа утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, обвиняемому по которому проходит местный предприниматель. Его обвиняют в приобретении, перевозке и хранении в целях сбыта не маркированной табачной продукции в особо крупном размере.

По версии следствия, бизнесмен занимается продажей продуктов, и ради повышения доходов на одном из рынков другого региона закупил оптовую партию контрафактных сигарет. Их он привез в Кольчугино и разместил у себя в магазине для дальнейшей продажи, однако в мае текущего года у него изъяли более 6000 пачек нелегальных сигарет, общую стоимость которых эксперты оценили в 1 миллион рублей.

Кстати, ранее этого же предпринимателя уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кольчугинский городской суд.