Автопарк Владимирской области пополнился 31 автобусом

Фото Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

В этом году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Владимирская область пополняет парк общественного транспорта на 31 единицу. На приобретение автобусов было выделено 453,5 миллиона рублей.

18 низкопольных автобусов большого класса вместимостью 98 человек каждый поставлены в Муром. По завершении необходимых административных процедур они выйдут на маршруты.

6 автобусов среднего класса получил Александров. Эти машины вмещают 71 пассажира, в них 20 посадочных мест. Как сообщила глава округа Анна Кузнецова, новые автобусы будут задействованы на наиболее востребованных направлениях, где ежедневный пассажиропоток стабильно высокий. Машины уже готовятся к выходу на линию.

Ещё 2 автобуса среднего класса направлены в Суздаль, 1 – в Камешково. Они уже перевозят пассажиров.

Для Владимира закуплены 4 автобуса особо большого класса. Областной центр ожидает поступления техники в ближайшее время.