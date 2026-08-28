Владимирская область присоединится к Всероссийской акции "Ночь кино"

кадр из фильма "Буратино"

Уже в эту субботу во всех регионах России, в том числе и во Владимирской области, состоится акция "Ночь кино". Всего будет работать 44 площадки, где можно будет посмотреть фильмы "Малыш", "Буратино", "Ангелы Ладоги", "Чебурашка-2". Показы будут сопровождаться концертными программами, литературными композициями, мастер-классами.

Центром события станет Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей. Там в 19 часов пройдёт литературная встреча с артистом Владимирского академического областного драматического театра Робертом Непогодой.

Во Владимире в 12 часов в Доме культуры в микрорайоне Оргтруд покажут фильм "Буратино". Также показы состоятся в библиотеке на Суздальском проспекте: в 10 часов покажут "Буратино", в 12 часов - "Чебурашку-2", в 14 часов - "Ангелы Ладоги" и в 16.30 - "Малыш".