В Селивановском округе подрядчик сорвал срок строительства женской консультации

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Селивановского округа провело проверку строительства женской консультации в поселке Красная Горбатка. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Семья».

Контракт на возведение здания консультации Селивановская ЦРБ заключила в мае текущего года. Его стоимость составила 43 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен был привезти и смонтировать модульное сооружение. Причем все работы должны были завершиться до 15 августа.

Однако в ходе проверки обнаружилось, что подрядчик строительство не закончил, в связи с чем руководителю организации было внесено представление. Завершение работ в прокуратуре поставлено на особый контроль.