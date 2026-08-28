Во владимирской коррекционной школе №2 откроют класс для детей с аутизмом

фото со страницы Министерства образования Владимирской области в ВК

С нового учебного года в Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе интернате № 2 города Владимира откроется специализированный класс для детей с расстройствами аутистического спектра, умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, а также с тяжёлыми и множественными нарушениями развития (варианты программ 8.3 и 8.4), сообщает Министерство образования региона.

В новом классе ребята будут осваивать не только учебные, но и жизненно важные навыки: учиться общаться, играть, справляться с повседневными задачами. Класс поделен на учебную и сенсорную зоны. Во время перерывов дети могут отдохнуть и полежать на пуфиках.

После уроков будет работать группа продленного дня.