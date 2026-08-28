В Кольчугинском округе росгвардейцы нашли заблудившуюся в лесу женщину

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, на днях сотрудникам отдела вневедомственной охраны Кольчугинского округа поступила информация о необходимости оказать помощь 63-летней женщине, заблудившейся в лесу во время похода за грибами.

Экипаж ОВО выехал в предполагаемый район поиска и начал обследовать местность. К счастью, женщину удалось найти недалеко от дороги. Как оказалось, женщина заблудилась и, потеряв ориентиры, не смогла сама найти путь к дому. Связаться с родными в лесу она также не могла.

В итоге росгвардейцы помогли женщине добраться до дома. К счастью. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Семья спасенной женщины выразила сотрудникам Росгвардии благодарность за быстроту, внимательность и неравнодушие.