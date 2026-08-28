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НовостиПроисшествия28 августа 2026 11:33

Во Владимире подросток изучил интернет-инструкцию по запуску и угнал мотоцикл

Во Владимирской области задержан 15-летний парень, угнавший мотоцикл
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в один из августовских дней рано утром сотрудники ДПС остановили во Владимире мотоцикл под управлением 15-летнего юноши. Парень пытался убежать, но его поймали.

Как выяснилось в ходе разбирательства, юноша не имел прав, а мототехнику он угнал, предварительно изучив инструкцию по запуску мотоцикла в интернете.

После обнаружения угнанного транспорта в полицию обратился и его владелец. Мужчина рассказал, что утром не обнаружил возле дома мотоцикл стоимостью 30 тысяч рублей.

По факту угона расследуется уголовное дело. На родителей подростка также составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сам мотоцикл изъяли и вернули хозяину, который выразил полицейским благодарность.