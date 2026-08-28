Жительницу Владимирской области осудили на 5 лет за оправдание терроризма

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

УФСБ России по Владимирской области выявило жительницу Владимирской области, которая публично оправдала терроризм.

По версии следствия, в августе 2024 года женщина разместила в одной из групп в иностранном мессенджере «Telegram» комментарий, в котором одобрила вторжение ВСУ на территорию Курской области.

В апреле текущего года ее задержали и завели уголовное дело. В августе 2-м Западным окружным военным судом женщина была признана виновной. Ее осудили на 5 лет. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.