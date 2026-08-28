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НовостиОбщество28 августа 2026 10:29

Во Владимире на неделю ограничат движение по улице Николо-Галейская

Проехать по ней нельзя будет с 31 августа по 6 сентября
Виктория СУХОВА
схема с сайта администрации Владимира

схема с сайта администрации Владимира

Администрация Владимира сообщает о том, что из-за проведения аварийных работ по ремонту водопроводного колодца и восстановлению благоустройства с 31 августа до 6 сентября включительно, будет временно ограничено движение для всех видов транспорта по улице Николо-Галейская в районе домов 48-50.

На месте проведения ремонта будут установлены необходимые ограждения и дорожные знаки. Водителей просят заранее планировать свои маршруты, быть внимательными при проезде данного участка и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Подрядчик должен будет восстановить дорожное покрытие и провести благоустройство.