В Меленковском районе собственника 327 гектаров земли оштрафовали за сорняки

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Управление Росссельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям сообщает, что мировой суд признал виновным собственника земельного участка в Меленковском районе площадью 327 гектаров в том, что он допустил зарастание этого участка сорняками.

Дело в том, что участок этот относился к землям сельскохозяйственного назначения. А это означает, что он должен использоваться, исходя из своих особенностей. Но в июле 2025 года Россельхознадзор провел проверку данной территории и выяснил, что она заросла не только сорной травой, но и кустами и даже деревьями. Собственнику дали время на устранение нарушений. Но повторная проверка в июне текущего года показало, что собственник не очистил земельный участок от сорняков и не ввел землю в сельскохозяйственный оборот.

Поэтому ведомство и обратилось в суд. Мировой суд признал собственника виновным и оштрафовал того на 10 тысяч рублей. Также суд требует устранить оставшиеся нарушения. Посмотрим, поможет ли это.