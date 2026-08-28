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НовостиСпорт28 августа 2026 8:24

Юные владимирские футболистки завоевали путевку на финал первенства России

Соревнования пройдут в октябре
Виктория СУХОВА
фото со страницы Министерства спорта Владимирской области в ВК

фото со страницы Министерства спорта Владимирской области в ВК

Команда девочек областной спортивной школы по футболу под руководством тренера Александры Лещенко сыграла в финале межрегионального первенства в зоне «Золотое кольцо» среди девушек до 17 лет.

Соперником футболисток стала сборная Кировской области. Отличная игра, три безответных мяча в ворота соперника и золото турнира отправилось во Владимирскую область. Лучшим игроком стала Анна Киселева, сообщает Министерство спорта региона.

Уже в октябре наша команда отправится на финальный этап первенства России. Желаем им удачи!