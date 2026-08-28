Власти сдвинули срок благоустройства Старых садов Владимира более чем на год

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Благоустройство территории неподалеку от ДТЮ, известной также как Старые сады, затягивается. Власти Владимирской области продлили срок работ до конца 2027 года. Об этом стало известно из материалов на сайте Госзакупок России.

Ранее мы сообщали о том, что благоустройство прудов в садах за ДТЮ, являющееся первым этапом больших работ по преображению этой местности, серьезно забуксовало. Подрядчик в лице «ДСУ-3» не ушел дальше работ на Верхнем пруду, в то время как Средний и Нижний пруды даже не трогали. И уже в июне 2026 года стало понятно, что до этих водоемов руки строителей вряд ли дойдут в 2026 году.

И вот теперь в контракт были внесены изменения, которые определяют новую дату окончания работ по благоустройству в районе Старых садов. Нынче работы должны быть закончены до 14 декабря 2027 года. Согласно данным портала госзакупок, стоимость контракта составляет более 683 миллионов рублей, из которых фактически оплачено более 345 миллионов. Однако работ проведено только на 5 миллионов 776 тысяч рублей.