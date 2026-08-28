Власти Владимирской области напомнили о запрете СМИ писать о местах падения БПЛА

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Пресс-служба Правительства Владимирской области после ряда вчерашних публикаций в оппозиционных СМИ о том, что им грозят штрафами за публикации о беспилотниках опубликовала разъяснение государственно-правового управления администрации Губернатора Владимирской области. В нем она разъяснила свою позицию по данной ситуации.

Представители "белого дома" напомнили, что законом Владимирской области об административных правонарушениях установлена административная ответственность за неисполнение или нарушение решения Оперативного штаба Владимирской области. После этого в государственно правовом управлении напомнили, что 13 марта 2025 года Оперативный штаб Владимирской области установил запрет на "публикацию и распространение любой информации в сообщениях и материалах, в том числе, СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об использовании и последствиях применения беспилотных летательных аппаратов, а также объектов инфраструктуры, способствующих раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Министерства обороны Российской Федерации".

На основании всего этого управление массовых коммуникаций проводит мониторинг СМИ и интернет-ресурсов на предмет выявления нарушений. И все, что подпадает под возможное нарушение запретов направляется в Инспекцию государственного административно-технического надзора Владимирской области. А уже та передает материалы в суд. Так и случилось с рядом оппозиционных СМИ. При этом власти сразу оговорились, что окончательную оценку даст суд.

В конце чиновники напомнили, что все установленные ограничения были введены в целях обеспечения безопасности жителей Владимирской области.