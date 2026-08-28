Во Владимирской области за сутки на пожарах спасли 7 человек

фото с сайта МЧС России по Владимирской области

За прошедшие сутки сотрудники МЧС России ликвидировали 7 техногенных пожаров, в том числе – в двух жилых домах, где были спасены люди.

27 августа в 18.52 загорелась квартира в Перекопском военном городке во Владимире. Из окна первого этажа валил густой дым. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров и спасли 5 человек, из них – 3 детей. Причиной пожара стало короткое замыкание в выключателе света.

Этим же вечером в 22.06 пожар произошел в Вязниках. В одной из квартир жилого дома загорелся диван. Из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли 2 человек, ещё 7 человек были эвакуированы. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.