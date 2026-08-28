Во Владимирской области объявили беспилотную опасность

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Министерство региональной безопасности Владимирской области сообщает, что в 33 регионе объявлен режим беспилотной опасности. Сообщение об этом появились в 4.24 28 августа в канале ведомства в мессенджере MAX.

При этом чиновники просят жителей региона оставаться в помещении и не подходить к окнам или пройти в укрытие. Если же вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Также в ведомстве напомнили, что при данном режиме возможны перебои мобильного интернета. Если вы вдруг увидите БПЛА, то его съемка, а также съемка работы ПВО запрещена. Как нельзя и подходить к обломкам беспилотников. Вместо этого лучше сразу сообщить о находке по телефону «112».

Кстати, в 8 часов утра в министерстве напомнили, что режим беспилотной опасности сохраняется. Так что на момент написания новости он длится уже около пяти часов.