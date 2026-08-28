В заказнике Владимирской области выросла вечнозеленая орхидея

фото со страницы Дирекции ООПТ Владимирской области в ВК

Во время обследования заказника Пенкинский сотрудники Дирекции особо охраняемых территорий обнаружили орхидею, занесенную в Красную книгу Владимирской области - гудайеру ползучую.

Это растение, которое зацветает на 5-7 год, имеет семена весом около 0, 000002 грамма и остается зеленым даже под снегом! Гудайера очень требовательна к месту своего произрастания. Ее можно увидеть только в старовозрастных хвойных лесах с богатым ковром из мха. А таких лесов становится все меньше.

Поэтому на первый план встает задача сберечь такие уникальные местообитания этих крохотных орхидей - не допустить вырубок и лесных пожаров.