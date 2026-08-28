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НовостиОбщество28 августа 2026 5:50

В Суздале на улице Коровники объявлен карантин по бешенству

Соответствующий указ подписан главой региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На официальном сайте правовой информации России опубликован указ губернатора Владимирской области от 26 августа 2026 года №140, которым устанавливается карантин по бешенству на территории города Суздаля на улице Коровники. По указанным в документе координатам расположен отель.

В принятом указе уточняется, что на данном участке образовался эпизоотический очаг, так как там обнаружили больную лисицу.

Территорию в радиусе 3000 метров объявили неблагополучным пунктом по бешенству животных, а также запретили в указанных координатах (ограничены территорией отеля) присутствие посторонних и какие-либо манипуляции с животными.

Ограничения установлены до 23 ноября текущего года.