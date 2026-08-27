Во Владимирской области наблюдается подорожание бензина

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Владимирстат опубликовал данные о средних потребительских ценах на товары и услуги во Владимирской области по состоянию за минувшую неделю с 17 по 24 августа. Для сравнение привели ценники на позапрошлой неделе.

Как следует из приведенных данных, дизельное топливо за неделю стало немного дешевле — с 81 рубля 06 копеек оно снизилось до 81 рубля.

Что касается бензина, то он подорожал по всем видам. Так, АИ-92 вырос в стоимости с 73.20 до 75.07 рубля за литр. Что касается топлива марки АИ-95, то оно подорожало чуть меньше: с 80.05 до 81.33 рубля за литр.

Наконец, бензины от АИ-98 и выше стали стоить в среднем не 101.80 рубля, как было на позапрошлой неделе, а 102.63 рубля.