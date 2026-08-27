Три проекта ВСМЗ вошли в список номинантов конкурса "Музейный Олимп-2026"

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Три проекта Владимиро-Суздальского музея-заповедника вошли в длинный список номинантов конкурсной программы форума «Музейный Олимп».

В число музейных инициатив, отобранных экспертами, вошли: «Средневековые подвалы» с иммерсивным спектаклем «Легенды и были Александровской слободы» (направление «Экспозиция»); «Поленов и ученики» (направление «Выставка»); аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля» (направление «Музейное событие»).

Всего в 2026 году в семи номинациях на престижный музейный конкурс было подано 177 заявок. В длинный список вошло 90 проектов из 50 регионов России.

Короткий список определят после очного экспертного совета, победители будут объявлены в октябре 2026 года.