Владимирские врачи извлекли иголку из двенадцатиперстной кишки мужчины

фото Минздрава Владимирской области

Врачи Городской больницы №5 провели уникальную операцию, достав из двенадцатиперстной кишки мужчины иголку. Подробности рассказали в областном Минздраве.

Все начиналось вполне обычно. В семь часов вечера мама особенного «ребенка» обнаружила, что ее сын разорвал простыню. Она решила зашить ее и достала иголку, но обнаружила, что она исчезла. Сразу заподозрив неладное, она повезла сына в больницу №5, в кабинет экстренной оторинологической помощи.

Рентген показал, что иголка находится на голосовых связках и пока не мешает дыханию мужчины. Его вместе с матерью решили госпитализировать, но женщина отказалась и вернулась домой.

На следующее утро они вернулись. Иголка уже спустилась ниже и, пройдя желудок, оказалась в двенадцатиперстной кишке. Операция осложнялась характером заболевания пациента, его возбудимостью, нежеланием открыть рот. Поэтому было принято решение сделать все под общим наркозом.

В течении часа команда анестезиологов, эндоскопистов и оториноларингологов доставала инородный предмет. Была опасность, что игла может «уйти» дальше, и тогда потребуется полостная операция. Но все-таки врачам удалось извлечь 4-х сантиметровую иголку.

После того, как мужчина вышел из наркоза, они с матерью уехали домой, отказавшись от госпитализации на несколько дней в стационар.