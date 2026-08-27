Во Владимире один человек пострадал в массовом ДТП на трассе Р-132

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось днем 27 августа на 5 километре западного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо» с автодорогой М-7 «Волга» на улице Куйбышева в районе дома №4 «А».

Ранее сообщалось об аварии с пятью машинами, однако, по уточненным данным, в ней участвовали два грузовика и две легковых машины.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 22-летний водитель автомобиля «Грейт Волл», ехавший по правой полосе в сторону Нижнего Новгорода, при перестроении в среднюю полосу столкнулся с грузовиком под управлением 58-летнего шофера.

После удара «Грейт Волл» отбросило на другую грузовую машину, которой управлял 53-летний водитель, ехавший по левой полосе. Последний в результате удара выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем «БМВ», за рулем которого находился 46-летний автолюбитель.

В результате ДТП пострадал водитель «БМВ», бригада «скорой помощи» доставила его в больницу. По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка. Информация уточняется.