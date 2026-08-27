Во Владимире на трассе Р-132 столкнулись пять автомобилей

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По сообщению очевидцев, дорожно-транспортное происшествие случилось днем 27 августа в районе Огуречной горы на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с автодорогой М-7 «Волга».

Владимирцы уточнили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и аварийно-спасательные службы.

В Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области подтвердили, что на Пекинке случилось ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, имеются пострадавшие, однако о серьезных травмах речь не идет.

Информация уточняется.