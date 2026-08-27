Во Владимирской области приступили к ремонту дороги "Веригино – Головино"

Фото ГБУ «Владупрадор».

Правительство Владимирской области сообщает, что в Судогодском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовал ремонт дороги "Веригино – Головино".

Дорожникам предстоит обновить покрытие на площади 19,8 тысячи квадратных метров. Это почти три километра асфальта. Уже завершено фрезерование асфальтобетонного покрытия, проводится укладка выравнивающего слоя. Затем специалисты уложат верхний слой покрытия, укрепят обочины щебнем и асфальтогранулятом.

Участок ремонта проходит от поселка Льнозавод до поселка Головино и частично в границах обоих населённых пунктов. В Правительстве 33 региона уточняют, что важная транспортная артерия востребована жителями многочисленных окрестных деревень – Овсянниково, Алферово, Ефимовской, Рычково. В Головино работают школа, амбулатория, магазины, там находится одна из площадок известного производителя товаров для садоводства и ландшафтного дизайна.