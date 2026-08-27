Во Владимире открыли памятник князю Андрею Боголюбскому

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27 августа на смотровой площадке у Дмитриевского собора состоялась торжественная церемония открытия памятника князю Андрею Боголюбскому. В ней приняли участие губернатор Александр Авдеев, владыка Никандр, меценат и инициатор установки памятника Али Узденов, а также некоторые члены съемочной группы сериала "Князь Андрей".

Глава региона отметил, что владимиро суздальская земля помнит о своих отцах основателях. Сначала появился памятник Владимиру Мономаху, в прошлом году - Юрию Долгорукому, и вот сейчас Андрею Боголюбскому.

Инициатором установки памятника стал меценат Али Узденов. Однажды он посетил Владимир и узнал о незаслуженно забытом князе. После этого у него родилась идея снять сериал и установить памятник. И вот свершилось.

Все присутствующие отметили, что смотровая площадка у Дмитриевского собора идеально подошла для установки памятника. По словам митрополита Никандра, это самое почётное место в городе.

Бронзовая скульптура высотой четыре метра установлена на постаменте из натурального камня высотой около 170 сантиметров. Основой композиции стало изображение князя из «Альбома историй государства Российского в изображениях державных его представителей» русского художника Василия Верещагина. В руках князя - Икона Владимирской Божией Матери.