В Собинском округе предприятие сбрасывало грязную воду в реку Колокшу

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной совместно с региональным министерством природопользования и экологии, Владимирская природоохранная прокуратура обнаружила серьезное нарушение со стороны одного из предприятий в Собинском округе.

Установлено, что ливневые стоки с территории предприятия не очищались, и по трубам через дренажную систему выводились за пределы производственной площадки, после чего попадали в реку Колокша.

По результатам проверки руководителю предприятия было внесено представление. Также на ответственного сотрудника составили административные протоколы за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод и за самовольное использование водного объекта.

Устранение нарушений находится на контроле природоохранного прокурора.