Во Владимирской области обсудили меры безопасности на 1 сентября и день выборов

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26 августа губернатор Александр Авдеев провёл заседание антитеррористической комиссии Владимирской области. Одной из ключевых тем стало обеспечение безопасности при проведении Дня знаний и Единого дня голосования в регионе.

Охрану общественного порядка в День знаний будут осуществлять более 1,5 тысяч сотрудников, в том числе на пешеходных переходах у школ будут дежурить инспекторы ГИБДД. По проведению школьных линеек требования остаются прежними: единый вход, контролируемый сотрудником полиции, обязательный досмотр.

В дни голосования в охране объектов будет задействовано более 5 тысяч человек. Определено 455 избирательных участков, где голосуют более 70 процентов избирателей, которые будут оснащены средствами видеотрансляции в Штаб общественного наблюдения, на остальных участках будет производиться процедура видеофиксации.

Власти также заявляют, что до праздничных линеек и единого дня голосования будут проверены техническое оборудование (видеокамеры, тревожные кнопки, рамки металлоискателей), а также безопасность помещений и прилегающих территорий.