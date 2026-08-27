Прибытие во Владимир особо больших автобусов «Волгабас» задерживается

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Ранее мы сообщали о том, что администрация города Владимира заключила с заводом «Волгабас» контракт на поставку четырех автобусов-«гармошек». Согласно условиям контракта, прибыть в областной центр они должны были не позднее 1 августа.

Однако ближе к этой дате оказалось, что завод не успевает их собрать, так что сроки сдвинули к середине месяца.

Как рассказал заместитель главы администрации города Владимира Андрей Михно, по состоянию на 27 августа долгожданные «Волгабасы» все еще так и не поступили. По словам Андрея Михно, на этот раз поставка задерживается до середины сентября. Причину задержки на заводе объяснили срывом поставки некоторых комплектующих.

Приедут ли «гармошки» в сентябре — узнаем через месяц.