Во Владимире медколледж открыл прием на новую специальность

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Минздрав Владимирской области сообщает, что владимирский медицинский колледж открыл у себя прием на новую специальность, а также набрал студентов по целевой программе.

В общей слоджности в этом году во Владимирский базовый медицинский колледж было подано более 900 заявлений на 400 бюджетных и внебюджетных мест очной и очно-заочной форм обучения. Если говорить о новой специальности, то с этого учебного года в колледже будут обучать на стоматологических фельдшеров. В Минздраве говорят, что данная специальность пользовалась спросом у абитуриентов.

Помимо этого целевой набор студентов велся по трём специальностям. Здесь набирали студентов на «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Лабораторную диагностику». Из 83 желающих, 41 человек был зачислен в колледж по данной программе. Это молодежь, которая готова после обучения работать в государственных учреждениях здравоохранения.