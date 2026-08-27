Во Владимирской области уже намолочено свыше 104 тысяч тонн зерна

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Правительство Владимирской области сообщает о том, что в регионе продолжается уборочная кампания. На 26 августа убрано более 34 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 40 процентов от плана. Также намолочено свыше 104 тысяч тонн зерна при средней урожайности 30,7 ц/га.

При этом агрономы 33 региона жалуются на погоду. Из-за регулярных дождей сроки уборки затягиваются. По их словам из-за погодных условий задержек с уборкой урожая не избежать в сравнении с прошлым годом. А вот по топливу аграрии не жалуются, говорят, что вопрос был урегулирован областными властями.

В ряде хозяйств Меленковского и Муромского округов приступили к уборке раннего картофеля и овощей открытого грунта. На сегодняшний день накопано 1,6 тысячи тонн картофеля при средней урожайности 285,5 ц/га. Собрано уже 312 тонн кабачков, столовой моркови и свёклы. Также в отдельных хозяйствах Муромского, Суздальского и Юрьев-Польского округов продолжается уборка озимого рапса: собрано более 4 тысяч тонн.

Кроме этого, аграрии региона продолжают кормозаготовительную кампанию. Заготовлено около 16 тысяч тонн сена – 43 процента от плана, свыше 435 тысяч тонн сенажа – 78 процентов от плана, более 76 тысяч тонн силоса и 16,4 тысяч тонн соломы.