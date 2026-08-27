Во Владимире откроется выставка "На коне через века"

фото ВСМЗ

С 28 августа в Музее природы начнет работать выставка «На коне через века», посвященная истории взаимоотношений человека и лошади.

В экспозиции представлено более 70 предметов XII – начала XX века из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Среди экспонатов — удила, вожжи, седёлки и подседельники, подковы, шлеи, стремена, хомуты, дуги, поддужные колокольчики различных российских заводов и бубенцы. Отдельный раздел посвящен инструментам ухода и понуждения лошади: чесальным гребням, скребницам, плетям, арапникам и стекам.

Дополняет экспозицию небольшая коллекция жетонов – специальных знаков, использовавшихся для маркировки экипажей гужевого транспорта. Художественные произведения XIX–XX веков – живопись и графика – позволяют увидеть лошадей различных пород, экстерьеров и мастей и проследить, как образ этого животного отражался в искусстве.

Отдельное место в экспозиции занимает история владимирского коневодства.

Выставка будет работать до 24 января 2027 года. Цена билета - 100 - 250 рублей.