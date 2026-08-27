Мировой суд пытается найти виновных в поломке ангиографа в горбольнице №4

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирском мировом суде рассматривается протокол Росздравнадзора по поломке ангиографа в горбольнице №4. К сожалению, мы сами на суд попасть не смогли, поэтому ссылаемся на данные, которые опубликованы в материале наших коллег из издания "Чеснок".

Наши коллеги говорят, что на суде представитель горбольницы №4 сообщила, что ангиограф сломался еще в начале 2025 года. И сразу же Минздрав был оповещен. Но Минздрав начал действовать лишь после окончательной поломки в марте 2026 года, когда об этом стали писать СМИ. Причем реакция была не такой, которую ожидали в больнице. Вместо ремонта там начались проверки. По их итогам Росздравнадзор не нашел части необходимых документов. В частности, не был заключен долгосрочный договор на обслуживание аппарата. В больнице это объясняют тем, что постоянный договор обошелся бы больнице в сумму от до 5 миллионов рублей. Среди других нарушений Росздравнадзор упоминал неправильное заполнение технического журнала. Например, указаны были лишь ФИО проверяющего, а должности не было.

Впрочем, судья на это ответила, что "ангиограф не ломается от того, что не предоставили документ". А на прямой вопрос суда, могли ли технические нарушения со стороны больницы привести к поломке ангиографа, в Росздравнадзоре ушли от прямого ответа, сказав лишь, что они не устанавливают причинно-следственные связи, а лишь фиксируют нарушения. Окончательного же решения судья пока не вынес.