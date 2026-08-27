Аудиторы обнаружили нецелевые расходы у Суздальской православной гимназии

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Аудиторы Счетной палаты Владимирской области провели проверку эффективности использования средств областного бюджета Суздальской православной гимназией за первое полугодие 2025 года.

Всего учреждению было выделено 14 миллионов 478 тысяч рублей. Действия директора гимназии привели к избыточным, а также нецелевым расходам бюджетных средств в сумме 683,9 тысячи рублей.

Кроме того, было установлено, что организационно-правовая форма учреждения не соответствовала требованиями Гражданского кодекса РФ. Документально не было подтверждено соблюдение установленного Уставом порядка назначения директора учреждения.

О результатах проверки сообщили губернатору и Заксобранию. Также материалы были направлены в Следственный комитет.

Надо отметить, что на сегодняшний день Владимирская епархия создала новую православную гимназию и уже набрала учащихся.