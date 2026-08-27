Во владимирских магазинах подорожали сахар и огурцы, а подешевела капуста

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После трех недель снижения цен с 18 по 24 августа их рост составил 0,01 процента.

Как сообщает Росстат, сильнее всего подорожали огурцы (на 2,4%), сахарный песок (на 1,6%), гречневая крупа (на 1,1%), пшено (на 0,7%), куриное мясо и мороженая рыба (на 0,5%), подсолнечное масло (на 0,4%).

В то же время в цене упала капуста (на 4,6%), картофель (на 4,2%), морковь (на 3,8%), помидоры (на 3,1%).

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на смартфоны - на 0,9%. Цены на бензин поднялись на 0,89%, а на дизельное топливо снизились на 0,03% .

Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России - на 6,2%.