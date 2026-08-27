Владимирские школы примут более 3 тысяч первоклассников

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1 сентября владимирские школы примут 3351 первоклассника. Лидером по количеству первоклассников является Образовательный центр № 7 (он включает в себя школы №42 и №44 в Юрьевце и №45 в Энергетике), где за парты впервые сядут 340 школьников.

1546 школьников пойдут в десятый класс. В этом году откроется 69 десятых классов.

Торжественные линейки в этом году пройдут с учётом повышенных требований к безопасности. По рекомендации городского УМВД в основном они состоятся в закрытых помещениях и будут организованы в сокращённом формате. Расписание линеек выстроено так, чтобы избежать массового скопления людей.

В 18 школах торжественные мероприятия пройдут в две смены, а в одном - в три.