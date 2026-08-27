Во Владимире начали пропадать цветы, высаженные ко Дню города

Фото: МКУ «Зеленый город»

МКУ «Зеленый город» 25 августа рассказало об украшении Владимира к грядущему Дню города. В учреждении отметили, что специалисты занялись высадкой хризантем на центральных локациях города, а также восстанавливают детские площадки, скамейки и прочие малые архитектурные формы.

Однако уже 26 августа группа «Так и живем во Владимире» в соцсети «Вконтакте» сообщила, что на мосту в центре города на улице Большой Московской уже пропали хризантемы, установленные прямо в горшках в вазоны. Судя по кадрам, кто-то прихватил себе пару таких горшков.

В самом МКУ «Зеленый город» призвали владимирцев и гостей города бережно относиться к благоустройству и в случае актов вандализма сообщать об этом в полицию.