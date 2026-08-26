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НовостиОбщество26 августа 2026 14:15

Во Владимире по требованию прокуратуры построили тротуар на улице Комиссарова

Местные жители жаловались на отсутствие нормальных пешеходных дорожек
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку по обращению местного жителя, который рассказал о плохом состоянии участка дороги по улице Комиссарова в районе ее пересечения с улицей Безыменского.

Проверкой установлено, что на данном участке отсутствовал тротуар, а также пешеходный переход, оборудованный по всем правилам.

По факту нарушений руководству дорожной организации было внесено представление, после чего дорожники провели работы по строительству нового тротуара, а также оборудовали на этом месте пешеходный переход, на который нанесли разметку.