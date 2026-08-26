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НовостиСпорт26 августа 2026 13:55

Владимирское "Торпедо" вылетело из Кубка России

Черно-белые проиграли по пентальти
Виктория СУХОВА
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Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

25 августа состоялся матч третьего раунда Пути регионов Кубка России. Владимирское "Торпедо" встретилось с командой "Красное Знамя СиндЕкат".

В основное время командам не удалось забить ни одного года. Один мяч, забитый в ворота подмосковной команды, засчитан не был. Поэтому пришлось определять победителя в серии пенальти. Соперник оказался точнее — 9:8.

Это значит, что "Торпедо" выбывает из битвы за Кубок. Несмотря на поражение, тренер черно-белых похвалил игроков, отметив, что это была по-настоящему острая игра.