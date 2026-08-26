Михаил Царфин стал Почетным гражданином Владимира

фото с сайта администрации Владимира

На заседании горсовета, которое прошло 26 августа, был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Владимира» президенту компании «Дау Изолан» Михаилу Царфину.

С предложением выступил первый заместитель главы администрации города Денис Егоров. Он отметил значительный вклад Царфина в социально-экономическое развитие города Владимира, многолетнюю трудовую деятельность и активную благотворительную работу.

Михаил Яковлевич Царфин — кандидат химических наук, заслуженный химик Российской Федерации. Его деятельность связана с развитием современного химического производства, созданием рабочих мест, внедрением научных разработок, а также поддержкой социальных, образовательных, спортивных и культурных инициатив.

Депутаты единогласно поддержали предложение.