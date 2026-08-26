Во Владимире женщина отдала мошенникам 3 миллиона рублей и 21 тысячу долларов

. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 25 августа в полицию Владимира обратилась 76-летняя пенсионерка из числа местных жителей.

Она рассказала, что стала жертвой удаленных аферистов. По словам пожилой женщины, около месяца назад ей позвонил неизвестный и рассказал о якобы поступившей на ее имя посылки, которую нужно получить. Для этого звонивший попросил назвать код из смс, а когда код был получен, бабушке перезвонил «сотрудник банка», рассказавший сказку о блокировке счетов и попросил передать для «перевода на безопасный счет» все наличные.

В итоге общение продолжилось, и в течение месяца пожилая женщина отдала шести разным курьерам, приезжавшим за деньгами, 3 миллиона 300 тысяч рублей и 21 тысячу долларов США.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Всего же за 25 августа в отделы полиции Владимирской области поступило пять сообщений о дистанционных мошенничествах. По этим фактам также ведутся расследования.