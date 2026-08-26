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НовостиОбщество26 августа 2026 13:00

Во Владимире перекроют движение на улице Годова Гора и переулке Сушкова

Это связано с открытием памятника Андрею Боголюбскому
Виктория СУХОВА
фото из архива "КП"

фото из архива "КП"

Администрация города Владимира сообщает о том, что 27 августа с 6 до 14 часов будет перекрыто движение и парковка по переулку Сушкова и улице Годова Гора (проще говоря - за "Палатами").

Это связано с тем, что сначала состоится крестный ход, после чего на смотровой площадке у Дмитриевского собора будет торжественно открыт памятник князю Андрею Боголюбскому.

На открытие будут присутствовать митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, губернатор Александр Авдеев, меценат Али Узденов, а также скульптор Илья Кирьянова.

Отметим, что бронзовый 4-метровый монумент установлен на постаменте сложной формы высотой около 1,7 метра из натурального камня.