Во Владимире перекроют движение на улице Годова Гора и переулке Сушкова

фото из архива "КП"

Администрация города Владимира сообщает о том, что 27 августа с 6 до 14 часов будет перекрыто движение и парковка по переулку Сушкова и улице Годова Гора (проще говоря - за "Палатами").

Это связано с тем, что сначала состоится крестный ход, после чего на смотровой площадке у Дмитриевского собора будет торжественно открыт памятник князю Андрею Боголюбскому.

На открытие будут присутствовать митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, губернатор Александр Авдеев, меценат Али Узденов, а также скульптор Илья Кирьянова.

Отметим, что бронзовый 4-метровый монумент установлен на постаменте сложной формы высотой около 1,7 метра из натурального камня.