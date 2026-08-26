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НовостиОбщество26 августа 2026 12:09

Во Владимире срок благоустройства прудов за ДТЮ продлен до конца 2027 года

Власти города определили новые сроки исполнения контракта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее мы сообщали о том, что благоустройство прудов в садах за ДТЮ, являющееся первым этапом больших работ по преображению этой местности, серьезно забуксовало. Так, подрядчик в лице АО «ДСУ-3» пока занято работами в районе Верхнего пруда, в то время как Средний и Нижний даже не успели спустить.

Еще в июне стало понятно, что до этих водоемов руки строителей вряд ли дойдут в 2026 году, так что сроки работ придется переносить.

Как следует из опубликованного на сайте госзакупок России изменения в контракт, теперь власти определили новую дату благоустройства прудов. Так, работы должны быть закончены до 14 декабря 2027 года. Так что обновленные сады за ДТЮ владимирцы увидят еще очень нескоро. Напомним — вырубка деревьев и последующие мероприятия начались здесь в 2025 году, однако пока сделано очень мало. Согласно данным портала госзакупок, стоимость контракта составляет более 683 миллионов рублей, из которых фактически оплачено более 345 миллионов. Однако работ проведено только на 5 миллионов 776 тысяч рублей.