Во Владимирской области задержаны три оператора сим-боксов

Фото: кадр видео УФСБ России по Владимирской области

Как сообщают Управления ФСБ и УМВД России по Владимирской области, оперативники вскрыли очередные факты теневого использования и обслуживания так называемых сим-боксов — устройств для маскировки телефонных номеров преступников под местных абонентов. Такие устройства с множеством сим-карт чаще всего используют удаленные мошенники или организаторы диверсий для обзвона жертв и отыскания потенциальных исполнителей.

На днях в Вязниковском округе была задержана 33-летняя местная жительница, при которой обнаружили два сим-бокса и 110 сим-карт, а также прочее оборудование.

Еще двое операторов сим-боксов задержали во Владимире. Ими оказались 20 и 21-летний молодые люди из Подмосковья, жившие на съемных квартирах. При них обнаружили четыре нелегальных гаджета с функцией поддержки технологии электронных сим-карт.

Все трое стали фигурантами уголовных дел по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Подозреваемых отправили в следственный изолятор.

В региональном УФСБ отметили, что с начала текущего года во Владимирской области задержано уже 12 операторов сим-боксов, а также напомнили, что им может грозить до шести лет лишения свободы. Сами сим-боксы правоохранительные органы научились очень быстро вычислять.