К 1 сентября во Владимирской области обновят дороги к детсадам и школам

Фото ГБУ «Владупрадор»

Во Владимирской области приводят в порядок дороги, ведущие к детским садам, школам, колледжам и вузам. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В этом сезоне ремонт 70 километров транспортных артерий обеспечит комфортный проезд к учреждениям образования в городах и небольших населённых пунктах региона. Большинство участков будет введено в эксплуатацию до начала нового учебного года. На 10 из 19 объектов работы уже выполнены.

Так, например, в Собинском округе благодаря модернизации 2,5-километрового участка дороги Собинка – Лакинск – Ставрово стал комфортнее проезд к школе в деревне Курилово.

В активной фазе ремонт 5-километрового участка трассы ст. Сеньково – Никологоры – Стёпанцево – Симонцево, ведущего к посёлку Никологоры, где расположены школа, два детских сада и аграрно-промышленный колледж.

Во Владимире ремонт автодороги по ул. Героя России Кутузова сделает более комфортным проезд к лингвистической гимназии №23 и школе №9, а также к нескольким детским садам.

В зоне обновления дороги от ул. Егорова до д. 63 по ул. Комиссарова находятся школа №5 и детский сад, по ул. Северной – 2 детских сада.

Ремонт автомобильной дороги по ул. Чернышевского улучшит подъезд к школе №15, по ул. Полины Осипенко – к детскому саду, школе №33 и педагогическому колледжу, по ул. Михайловской – к детским садам и православной гимназии.

На улице Спасской, где также в этом году обновят участок дороги от ул. Большая Московская до д. 5, находится детский сад.