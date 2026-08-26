Во Владимирской области заблокирован ложный сайт по продаже иномарок

. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Собинского округа провело проверку по обращению руководителя одного из местных предприятий.

Он рассказал о том, что на рабочий телефон конторы начались звонки людей, требующих поставить им иномарки в связи с тем, что они уже внесли за них деньги.

В ходе проверки прокуратура установила, что в интернете неизвестные создали интернет-сайт от имени Собинской организации, и предлагали всем желающим купить импортные автомобили по цене ниже рыночной. Всех, кто обращался к жуликам по этому вопросу, убеждали перевести деньги на счета, подконтрольные мошенникам.

По данному факту полиция Собинского округа расследует уголовное дело. Прокуратура обратилась с иском в Собинский городской суд, потребовав заблокировать ложный сайт. Суд это требование удовлетворил, так что доступ к интернет-порталу больше невозможен.