Во Владимире скончалась замначальника управления архитектуры Ольга Милитеева

фото из социальных сетей главы города Сергея Волкова

25 августа на 64-м году скончалась заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации города Владимира Ольга Милитеева.

С 1994 года она работала в администрации города, пройдя путь от специалиста до заместителя начальника управления. Она была профессионалом и наставником для многих молодых сотрудников. Её труд был отмечен Благодарностью Министерства строительства и ЖКХ России.

- Это тяжелая потеря для города и коллектива администрации, для всех, кто знал Ольгу Анатольевну. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и коллегам Ольги Анатольевны, написал глава города Сергей Волков.

Прощание состоится 28 августа в 9 часов в Князь-Владимирском храме (ул. Большая Нижегородская, д. 71Б).