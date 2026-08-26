Во Владимирской области стартовал опрос жителей на тему работы полиции

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на территории региона стартовал опрос общественного мнения о деятельности ОВД. При этом в нынешнем году в регион прибыла рабочая группа Всероссийского научно-исследовательского института МВД России.

Представители ВНИИ МВД совместно с руководством городского и областного главков полиции провели инструктаж группы интервьюеров, в число которых вошли волонетры и представители Общественного совета при региональном УМВД. Первый выход в народ они провели на днях и на определенных локациях опросили 400 жителей Владимира.

Людям предлагается ответить на вопросы специальной анкеты, специально разработанной ВНИИ МВД, анкетирование ведется анонимно и включает в себя 17 разных вопросов.

В течение ближайших двух дней интервьюеры займутся опросом в других уголках Владимирской области.