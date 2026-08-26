Во Владимире разыскали самокатчика, сбившего трехлетнего ребенка

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Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области Артем Григорьев сообщил, что молодой человек, сбивший 20 августа во Владимире на проспекте Ленина маму и ее трехлетнего малыша, был установлен.

По словам руководителя областной ГАИ, парень в момент ДТП передвигался не на арендном, а на частном самокате, поэтому номера у него не имелось. Тем не менее, оперативным путем удалось установить его личность. Свою вину молодой человек признал.

Напомним: инцидент произошел днем 20 августа на тротуаре у дома №47 по проспекту Ленина. Парень на самокате врезался в женщину с трехлетним мальчиком, в результате чего последнего госпитализировали, позднее врачи поставили ему диагноз «сотрясение мозга». К счастью, обошлось без серьезных травм и сейчас малыш дома. Что касается самокатчика, то он с места ДТП скрылся.

На ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин, СУ СК России по Владимирской области при сопровождении Госавтоинспекции проводят по данному факту проверку.