Каждый девятый владимирец участвует в программе долгосрочных сбережений

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С начала действия Программы долгосрочных сбережений в 2024 году по июль 2026 года жители Владимирской области заключили около 152 тысяч договоров. На 1 августа совокупный объем внесенных средств достиг почти 10 миллиардов рублей.

За семь месяцев текущего года было заключено 35,5 тысяч договоров, а объем взносов составил более 853 миллионов рублей. Средний размер взноса – 24 тысячи рублей. Государство софинансирует личные взносы граждан в течение 10 лет. Ежегодная сумма господдержки может достигать 36 тысяч рублей.

По словам управляющего владимирским отделением Банка России Татьяны Сидоровой, особенность продукта в том, что оформить его можно на ребенка или любого другого человека, независимо от возраста, а накопленные средства переходят по наследству.

Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении определённого возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также в ряде случаев их можно получить досрочно в особых жизненных ситуациях.