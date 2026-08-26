Владимирская область вошла в десятку регионов недовольных качеством медицины

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Владимирскую медицину и так лихорадит, а теперь масла в огонь подлил еще и федеральный Минздрав, который опубликовал данные о замерах удовлетворенности качеством медицинского обслуживания среди населения. Подробности этих замеров дало издание "Коммерсантъ".

Вообще данное исследование Министерством проводится ежемесячно и позволяет понять, насколько население удовлетворено качеством оказания медпомощи. В среднем по стране этот показатель в июне 2026 года замер на отметке в 57,3 процента. Но есть нюансы. И заключаются они в том, что первым и последним местом в данном рейтинге результаты удовлетворенности отличаются в два раза. В находящейся на первом месте Чечне, к примеру, медициной удовлетворены 83 процента населения. А вот в замыкающем список Еврейском автономном округе лишь 41,6 процента людей довольны оказанной им медпомощью.

Владимирская область попала в десятку худших регионов по этому показателю. Мы девятые с конца. У нас недовольны медициной 53,2 процента населения. При этом, как сообщили в Минздраве РФ, власти объясняют сложившуюся ситуацию "дефицитом кадров и износом материально-технической базы некоторых поликлиник".