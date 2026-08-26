Во Владимире собирают предложения по оформлению ярмарочных домиков

Такие ярмарочные домики установили недалеко от Золотых ворот. Фото администрации Владимира

В рамках развития города Владимира как туристического центра и создания единой визуальной концепции исторической части города, администрация просит владимирцев прислать предложения по возможным вариантам оформления ярмарочных домиков. Их установят на улице Георгиевской и будут продавать сувениры.

Ранее новые ярмарочные домики установили на улице Летне-Перевозинская.

Предложения по оформлению будут принимать до 30 августа в Центре поддержки предпринимательства и туризма (ул. Кирова, д. 7). Электронный адрес: mbucpp33@bk.ru